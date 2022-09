El tram final de la Rambla. Foto: Europa Press

Ja era el previst, però l' alcaldessa de Barcelona Ada Colau ho ha confirmat en una entrevista a Televisió Espanyola aquest dilluns 19 de setembre: la reforma de la Rambla s'engegarà dilluns 3 d'octubre.

Les obres començaran per la remodelació del tram comprès entre l'estàtua de Colom i Santa Madrona, el més proper al mar. Tindran una durada d'uns 18 mesos, de manera que finalitzaran el 2024, i suposaran una inversió de prop de 10 dels 44,56 milions d'euros que costarà el projecte totalment.

Segons han explicat, la intenció d'aquesta reforma és "allargar la Rambla i obrir-la al mar" amb una nova plaça que pretén incentivar els usos socials i renovar la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom .

Les obres es faran per fases per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla i quan s'actuï als carrils de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que quedin garantits els accessos i el pas del trànsit i els desplaçaments a peu.

Quan acabi la renovació del primer tram, es continuarà amb els següents : Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes , i un cop finalitzada la darrera fase, es renovarà el paviment de l'espai rodat de la rotonda del monument a Colom.

Pel que fa a la circulació, s'aplicarà el model previst per a tota la remodelació: un únic carril per banda que faran servir bicicletes i autobusos, distribució urbana de mercaderies, els vehicles de serveis i per accedir als aparcaments, així com per a pas de veïns, com ja passa en sentit ascendent.