Arxiu - Un home en patinet per Via Laietana. Fitxer. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El 60% d'usuaris de patinet elèctric a Barcelona admeten que circulen amb excés de velocitat, segons el ' Segon baròmetre de la mobilitat en vehicle de mobilitat personal a Barcelona i als seus accessos ' elaborat pel Racc.

L'enquesta a 800 usuaris indica que un 16% reconeixen que tenen el vehicle trucat per anar més ràpid i el 32% declara no conèixer la normativa de circulació, encara que la xifra millora respecte al 2021, quan se situava al 51%, informa el Racc en un comunicat aquest dimarts.

Un 61% reconeix que circula contra direcció o per la vorera per guanyar temps , 6 de cada 10 se salten els semàfors si no hi ha altres vehicles circulant i el 41% admet que fa servir auriculars mentre condueix malgrat no estar permès.

El 60% d'usuaris de VMP enquestats pensen que, per poder circular, la formació hauria de ser obligatòria per a aquells que no tenen permís per conduir “i, per tant, no coneixen la normativa”.

A més, la majoria dels que desplacen en patinet no estan satisfets amb la xarxa de carrils bici disponible ni amb el disseny, i tampoc veuen adequada la convivència amb altres usuaris; i 9 de cada 10 valoren negativament que no hi hagi un servei de sharing a Barcelona ia l'àrea metropolitana.

Els resultats també constaten que un 29% d'usuaris utilitza la vorera tot i no estar permès , en comptes de compartir espai amb la resta de vehicle a la calçada ciclable, i de fet el 75% dels enquestats reconeixen que de vegades circulen per la vorera amb el VMP en marxa.