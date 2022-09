Parada d'autobús / @EP

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establert uns serveis mínims d'entre el 20 i el 40% amb vista a la convocatòria de vaga dels busos de TMB del 22 al 30 de setembre i que coincideix amb les festes de la Mercè de Barcelona --del 23 al 26--, convocada pels sindicats SIT, CGT, CCOO, UGT i ACTUB.

Segons l'edicte de serveis mínims de la Conselleria , durant la vaga de 24 hores del 22 de setembre, el servei haurà de ser del 40% entre les 6.30 i les 9.30 i entre les 16 i les 20 hores; per a la resta del dia el mínim indicat és del 20%, i preveu almenys un bus de barri per línia.

Per als dies 23, 27, 28, 29 i 30 --amb una interrupció convocada de dues hores per torn entre les 2 i les 4 hores, les 10 i les 12, i les 21 i les 23--, el servei mínim tindrà de ser del 20%, i els dies 24, 25 i 26, del 33%.

El document també estableix que s'haurà de mantenir el servei indispensable per atendre la infraestructura “imprescindible per al funcionament dels serveis mínims establerts i poder reiniciar el servei”, i les parts hauran de donar publicitat a la vaga perquè sigui coneguda per la ciutadania .

SINDICATS

En un comunicat de CC.OO. aquest dimecres, tots els sindicats que convoquen la vaga han insistit que la mantenen perquè, després de tres reunions de mediació a la Conselleria, TMB "segueix tancada a no atendre la principal reivindicació de la plantilla: no perdre el poder adquisitiu dels seus salaris" .

Els sindicats demanen a l'empresa una fórmula per evitar la "precarietat salarial" dels treballadors, i han afegit que TMB deu 25 milions a tota la plantilla per un mal càlcul d'actualització de la nòmina al complement del lloc de treball que es va abonar erròniament entre el 2003 i el 2021, segons el comunicat.

El Comitè de Vaga va proposar --textualment-- saldar el deute amb dies de descans, però asseguren que TMB va respondre a reconèixer la meitat del deute i "dir que només se'n podrà gaudir si es compacta la jubilació parcial".

Els sindicats decidiran els "passes següents" a seguir en una assemblea general el primer dia de vaga a les 12 hores a les Cotxeres de Sants.

TMB

En un altre comunicat, TMB ha dit que "els representants sindicals han tancat la porta al diàleg, sense valorar les propostes de la companyia i reiterant les demandes maximalistes, malgrat l'advertiment que aquestes exigències suposen una vulneració de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat", que estableixen un increment salarial màxim per a les empreses públiques del 2% anual.

La Direcció de TMB ha destacat les propostes que havien plantat en un "esforç extraordinari" per evitar la vaga: garantir la jubilació parcial amb una millora de dies i condicions, reduir la jornada anual en un dia, abonar als conductors els desplaçaments a la presa de servei fora de les cotxeres, i garantir la pujada màxima de salari que estableix la llei per quatre anys.