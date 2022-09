Arxiu - Metre de Barcelona. - Arxiu

El Metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) funcionarà sense interrupció divendres, dissabte i diumenge d'aquesta setmana per afavorir la mobilitat en transport públic per les festes de la Mercè, en un servei de 91 hores de servei continuat, ha informat TMB en un comunicat aquest dimecres.

L'empresa municipal ha recomanat "especialment" l'ús del metro per desplaçar-se fins als diferents emplaçaments de la festa, a causa de les diferents activitats programades al carrer que poden afectar el trànsit en superfície i també per les convocatòries de vaga plantejats per diferents sindicats a xarxa d'autobusos.

Hi haurà més trens principalment a les franges horàries d'última hora i 'non stop', on s'ampliarà l'oferta un 38,4% respecte a l'habitual , i el mateix passarà durant les primeres hores de dissabte i diumenge.

TMB també preveu un reforç de les freqüències a la línia 5 de metro amb motiu del festival pirotècnic a la platja de l'Espigó divendres i dissabte a les 22 hores, i més personal d'atenció al públic, seguretat i neteja en aquestes línies.

Per accedir amb transport públic a les activitats al parc de l'Aqüeducte diumenge, la companyia recomana l'ús de la línia 11 de metro (estació Ciutat Meridiana) i les línies de bus 62, 76, 104 i 183.

Un altre reforç especial es donarà a la línia 150 per desplaçar-se al Castell de Montjuïc des de plaça Espanya, i la nit del Piromusical, "una de les cites més multitudinàries de les festes", TMB reforçarà les línies 1 i 3 de metro, a més de mesures necessàries per mantenir el servei previst dels busos que travessen la plaça Espanya.