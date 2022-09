Gran de Gràcia el 1909 - Filmoteca de Catalunya - Compartit per El Boig de Can Fraga a Twitter

Barcelona té poder, i també en tenia fa un segle. El compte de Twitter del Boig de Can Fraga (@boigBCN) ha compartit les imatges del carrer Gran de Gràcia fa gairebé un segle, el 1909.

En aquell moment el barri de Gràcia feia poc temps que era part de Barcelona. L'adhesió dels primers terrenys d'aquest conegut barri barceloní va començar el 1872.

A les imatges es pot veure una ciutat on encara no hi havia cotxes, però sí moltes bicicletes, l'antic tramvia de Barcelona, que travessava el carrer de Gran de Gràcia, i molts carruatges.

Gaudiu i viatgeu en el temps amb aquestes belles imatges que compartim a continuació: