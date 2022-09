Una actuació castellera durant la Mercè. Foto: Europa Press

Les vuit colles castelleres de Barcelona es tornaran a trobar aquest dissabte 24 de setembre a la 1 del migdia a la plaça de Sant Jaume de la ciutat per a la festivitat de la Mercè , després de dues edicions sense celebrar-se per la pandèmia : el 2021 van alçar diferents pilars de 4 al passeig de Gràcia de forma simbòlica.

Els caps de colla de les agrupacions barcelonines han explicat a Europa Press els objectius per a l'actuació d'aquest dissabte condicionats per l'entrada de nous membres a les agrupacions després de la parada de l'activitat per la pandèmia, que ha comportat una renovació tècnica de part de els seus efectius.

El cap de colla dels Castellers de Sants, Pau Granell, admet que la Mercè "els agafa massa aviat, tot just comença ara la segona part de la temporada", i, en espera de consolidar els pisos superiors, preveuen entre octubre i novembre afegir un pis més a la cartera de construccions actual: 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, i 5 de 7.

Els Castellers de Barcelona arribaran a la cita amb el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 amb l'objectiu d'"assegurar el que han fet fins ara" davant d'una certa falta de compromís a la tornada de l'estiu, com explica Pau Solé, que també celebra haver arribat als 8 pisos per la Mercè, cosa que no esperaven al gener.

El màxim responsable tècnic dels de la Vila de Gràcia, Eduard Cecilia, destaca el moment de "motivació" que travessa el conjunt gràcies a l'arribada i la consolidació de nous membres aquest any, i afrontaran l'actuació de dissabte amb perspectives d'estrenar el 3 de 8, i sumar-ho al 4 de 8 i al 2 de 7.

La Jove de Barcelona vol recuperar castells de la gamma alta de 7 pisos, com ara el 3 de 7 amb el pilar i el 5 de 7, en una agrupació que, si bé li va costar l'inici de temporada, ha anat recuperant efectius a mesura que complia objectius: "Setembre ja de per si mateix és motivador", valora sobre el calendari el seu cap de colla, Núria Angerri.

Àlvar Villegas, dels Castellers de la Sagrada Família, ha reconegut que, sense "grans objectius" per la Mercè, tractaran de consolidar els bàsics de 7 pisos com el 3 i el 4 de 7, i per al Concurs de Castells del proper fi de setmana estudien intentar el 4 de 7 amb el pilar. "No ens arriscarem tampoc a una caiguda", apunta.

Des del barri del Poble Sec, treballen a les proves de la gamma alta de 7 pisos: han detectat que la "inexperiència" de les noves incorporacions després de la pandèmia ha complicat la feina de les pinyes, però celebren que han arribat amb moltes ganes de aprendre i prendre responsabilitats.

Per la seva banda, els de Sarrià tractaran de consolidar estructures lleugeres de 6 pisos amb la vista posada als primers castells de 7 pisos de la història del conjunt a principis d'octubre, i també confien tornar a portar el 5 de 6, en una Mercè que afronten amb "un teixit social que no fa més que créixer en nombre i en bon rotllo".

Els Castellers de l'Esquerra de l'Eixample, fundats el 2018, participaran per primera vegada a l'actuació de la Mercè, on esperen completar el pilar caminant fins a la plaça de Sant Jaume, i un altre dels seus objectius serà el 4 de 6 amb el pilar, que no han pogut fer abans per la falta de camises als assajos, relata Javi de la Serna.

JORNADA HISTÒRICA



La Diada Castellera Històrica de La Mercè se celebrarà el diumenge 25 a les 12 del migdia, amb els Castellers de Barcelona com a amfitrions i tindrà com a convidats la Colla Joves Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa.

Fins aquest moment, els vallencs treballen en castells de màxima dificultat, coneguts com a gamma extra, entre els quals ja han mostrat el 5 de 9 amb folre, el pilar de 8 i el 2 de 8, mentre que els Minyons han completat el 3 i el 4 de 9 amb folre, i el 5 de 8.