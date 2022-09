El cartell de la protesta. Foto: Twitter (@NoEsPotCat)

A les 7 de la tarda d'aquest divendres 23 de setembre està prevista la lectura del pregó de la Mercè, que donarà, oficialment, el tret de sortida a les festes en honor de la copatrona de la ciutat. La cineasta Carla Simón serà l?encarregada de llegir-lo.

A la mateixa hora i al mateix lloc, la plaça de Sant Jaume, també hi ha convocada una protesta contra la gestió de l'Ajuntament. Sota el nom XiulADA , diferents entitats (com associacions de veïns) es plantaran davant de la seu del govern municipal per mostrar la seva disconformitat.

Un dels convocants, Luis Carmelo, ha explicat a El Taquígraf que els motius que els porta a protestar davant d'Ada Colau és "l'estat de deixadesa i deteriorament en què es troba Barcelona és el que uneix totes i tots els convocants de aquesta protesta".

Tot i això, Carmelo apunta que, malgrat que la situació sanitària derivada de la pandèmia ha millorat, tem que es vulgui evitar la protesta. "Encara que ja no hi ha Covid i ja no existeix aquesta excusa per tancar la plaça, no estem del tot segurs que hi puguem accedir i no la tancaran al·ludint a qualsevol altra raó per intentar frenar la protesta", apunta.

Els assistents estan citats dues hores abans per acabar dorganitzar-se.