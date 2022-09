Lola Índigo ha cancel·lat el concert a Barcelona programat per aquest diumenge. La cantant ha publicat un vídeo a Instagram, que ha esborrat poc després, on ha afirmat sentir-se "tremendament trist" per haver d'anunciar que finalment no anirà a la capital catalana.

"Estic tremendament trista pel que diré, però finalment no podrem fer el concert de la Mercè ", ha afirmat la cantant a l'inici del vídeo. "Fa un munt de temps que anunciem aquest concert com un fi de gira però, després de molta lluita i moltes coses que ens han faltat per part de l'organització, no el podem dur a terme per raons de seguretat, per raons tècniques, per raons artístiques ,...", prossegueix la cantant.

"Ha estat tot un caos", lamenta Lola Índigo. " Tant el meu equip com els 40 (principals) han estat intentant salvar aquest concert , però crec que us mereixeu una fi de gira com Déu mana, i jo no estic disposada a prescindir de ningú del meu equip", ha explicat.

La cantant ha esborrat el vídeo poc després de publicar-lo, i no hi ha confirmació oficial sobre la cancel·lació, per la qual cosa encara hi podria haver algun tipus d'acord que salvés el concert a Barcelona. Però res fa presagiar que això passi: Lola Índigo ja anuncia a les seves xarxes el concert de Sevilla com si fos el final de la gira.

