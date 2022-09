Carla Simón exalça Barcelona com a ciutat "acollidora i plural" al pregó de la Mercè | @ep

La cineasta Carla Simón ha exalçat Barcelona aquest divendres com a ciutat amb "diversitat, plural i acollidora, que abraça i escolta" els que arriben a la capital catalana, en pronunciar el pregó de la Mercè d'aquest any.

"La Barcelona que volem és la que l'escolta a altres territoris, la que teixeix ponts amb altres comunitats més petites, la que es converteix en un punt de trobada", ha dit la directora d'' Alcarràs ' a la lectura del pregó des del Va sortir de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

Simón ha reflexionat sobre les persones que arriben a la ciutat, començant per la seva quan tenia 17 anys per estudiar Comunicació Audiovisual --"una arribada somniada i desitjada"--, i també de les persones migrades i de les que arriben del camp.

EL SEU VINCLE AMB BARCELONA



Ha recordat que ella va néixer a l' Hospital del Mar barceloní i que va viure a la veïna Badalona fins als 6 anys, quan la seva mare va morir i es va mudar a les Planes d'Hostoles , on va estar fins a la seva adolescència, moment en què va anar a Barcelona .

De la capital catalana va aprendre de seguida "a jugar amb la infinitat d'oportunitats" que li oferia, encara que al principi es perdés i s'angoixés entre transbordaments de trens i metres o li envaís la solitud, ha relatat.

"I després de viure a l'estranger i passar temporades fora, torno i torno a la Barcelona que m'acull amb els mateixos braços oberts que el primer dia, fent-me sentir que a aquesta ciutat encara em queda molt per descobrir", ha dit.

A més, ha explicat que la seva mare havia treballat a l' Ajuntament de Barcelona i ha agraït missatges que ha rebut de gent que hi havia treballat, que li han traslladat la petjada que havia deixat en molts dels seus companys: “M'ha emocionat llegir detalls que jo no sabia”.

ÈXODE RURAL



Ha parlat sobre les persones que arriben del camp "des que les ciutats es van convertir en centres d'oportunitat", amb al·lusions a la plaga de la fil·loxera, a la mecanització del camp i, més recentment, a migracions de joves que busquen estudiar una carrera i es queden, com va ser el cas.

Simón ha portat aquesta història al Saló de Cent en forma d'un guió sobre l'arribada a la capital d'un dels personatges d''Alcarràs': Roger, el personatge adolescent de la família protagonista de la pel·lícula, “decideix venir a estudiar a Barcelona després d'abandonar les terres i l'ofici d'agricultor.

"Ajudaria que a les ciutats grans mirin més enllà de les seves fronteres?", ha preguntat la cineasta, que, davant la impossibilitat de respondre si és possible evitar l'èxode rural, s'ha preguntat per què sovint el camp i la ciutat es donen l'esquena.

DESAVENÈNCIES SOBRE L'ORIGEN



La pregonera ha reservat un altre espai de la seva intervenció "per a qui deixar casa seva no és una elecció sinó una necessitat" i ha projectat moments de pel·lícules gravades per joves migrants sols, en un altre recurs cinematogràfic per comprendre emocions i vivències.

Després d'exposar la seva visió sobre totes aquestes arribades, Simón s'ha preguntat "com pot ser que, en una ciutat d'acollida i de trobades com Barcelona , les nocions d'origen i de pertinença" generin tantes desavinences, ha dit.

Per això creu que cal reivindicar els orígens per definir una identitat: "L'orgull de sentir-se d'un lloc no està renyit amb la celebració de la convivència de la pluralitat, i, en canvi, ens porta a llocs poc interessants quan apel·la a l'exclusió de l'altre, de qui desconeixem".

BARCELONA AL MÓN



També ha destacat l'entusiasme unànime que desperta Barcelona , una ciutat que considera que permet fer amics per tot el planeta en dir 'I'm from Barcelona' (Sóc de Barcelona).

"La ciutat del mar, la ciutat de la mesura ideal, la ciutat de la diversitat. Barcelona , la ciutat dels barris, de la cultura, la ciutat que tants ens ha atrapat", ha afegit.