El recinte de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, un dels escenaris de les festes de la Mercè / @EP

Les festes de la Mercè, que tindran lloc entre el 23 i el 26 de setembre, venen carregades de música i festa. A més, aquest any serà diferent dels anteriors, ja que no hi haurà restriccions d'aforament ni serà necessari demanar cita per tal d'accedir als esdeveniments. Els concerts es dividiran entre diferents indrets de Barcelona, però aquí podeu consultar tots els espectacles musicals que tindran lloc aquest dissabte (sempre que la pluja ho permiti, clar està).

Els concerts de la Mercè es divideixen en tres categories: BAM, Música Mercè i Cultura Viva.

A més, com és habitual en aquestes festes tan importants per a Barcelona, Estrella Damm acollirà a grans artistes en l'escenari Mediterràniament. Per a aquest dissabte, el plat fort són Els Catarres, el grup català que vindrà a presentar el seu nou àlbum 'Diamants'.



Els concerts per a aquest dissabte són:

BAM

Moll de la Fusta (Besòs)

21 h: Duo Ruut

23 h: Marina Satti

1 h: Soledad Vélez

Moll de la Fusta (Llobregat)

19.30 h: Finalista Brot

22 h: Cruhda

0 h: Molly Nilsson

2 h: Frantic Amber

Rambla del Raval

21 h: Sunkusi Entertainment

23 h: Issam

0.30 h: Cartel Madras

MÚSICA MERCÈ

Teatre Grec

20.30 h: Rachelle Andrioli coro a coro

22.15 h: Vinicio Capossela

0 h: Egon Soda

Escenari Maria Cristina

19.30 h: Dj Europa FM

20 h: Samanta

21 h: Nerea Rodríguez

22.15 h: Les Montses

23.45: Itaca Band

1.15 h: La Pegatina

Platja del Bogatell (escenari Mediterràniament)

21.30 h Marcel i Júlia

23.30 h Els Catarres

1.30 h Delafé y las Flores Azules

Jardins del Doctor Pla i Armengol

12 h: ESMUC, Laura Marchal i Leo Golo

20 h: Nico Roig

21.45 h: Momi Maiga & Vernau Mier

23.30 h: Anna Tréa

Seu del districte de Nou Barris

20.45 h: Orquestra Simfònica Gran Teatre del Liceu



Avinguda de la Catedral

22 h: Peret Reyes

0 h: Juan Perro

Ronda de Sant Antoni

12.30 h: Guillem Roma + Alessio Arena

22 h: Bab L’Bluz

CULTURA VIVA

Fabra i Coats (Escenari Fabra)

17 h Miquel i Novel Quintet

19:15 h Noko Woi

21:30 h Senyor Oca

23:45 Trezor

Fabra i Coats (Escenari Harmonia)

18.15 h: Remei de Ca la Fresca

20.30 h: Tnde (The Near Death Ensemble)

22.45 h: Robot Emilio

Fabra i Coats (Escenari interior Fabra)

18 h: Flamenco Metropolitan

20 h: Joana Dark

21.45 h: Zbabek

22.15 h: Nara Is Neus

23 h: Amas