Multitud d'entitats es van reunir aquest divendres a la tarda a la Plaça de Sant Jaume per rebre l' alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb una xiulada popular sota el nom de “ XiulADA ”. Aquesta protesta va ser convocada per desenes d'entitats de la ciutat de tota mena, que protesten per l'estat, segons els seus portaveus, completament lamentable en què es troba Barcelona .

Associacions veïnals com Avis del Barri , Bon Pastor o AAVV Maquinista Mercedes forma part de l'organització d'aquesta convocatòria. També conegudes plataformes de xarxes socials com “Frau-Colau” “On Vas BCN” o “Anti-Colau”, convoquen a la protesta.

També destaca la presència de Marea Pensionista i la Plataforma de treballadores del servei d'Atenció a domicili (SAD) , que fa mesos que protesten per les males condicions laborals i les dels usuaris i usuàries d'aquest servei municipal per a persones dependents, que va ser externalitzat i es gestiona des del sector privat. Fins i tot diverses entitats de persones amb discapacitat s'han sumat aquest any a aquesta xiulada, que és la segona que es convoca.

El Moviment de Residències de Catalunya també han acudit a la protesta per denunciar "l'explotació, la precarietat i el negoci que fa la senyora Colau amb el servei d'atenció a domicili". Durant la convocatòria es demanava que l'alcaldessa sortís a parlar amb ells i davant la negativa de l'alcaldessa retreuen que "s'amagui al cau mentre fa ostentació de treballar per al bé de les persones més vulnerables". " Prou ja de genocidis a les residències " era un dels lemes més repetits durant la protesta.