Lola indi finalment confirma que sí que actuarà a les festes de la Mercè | @ep

Lola Índigo ha confirmat a través del seu compte de Twitter que sí que actuarà aquest diumenge a Barcelona durant les festes de la Mercè . Han estat uns quants dies en què s'havia especulat que la cantant no actuaria a causa de la falta de mitjans tècnics perquè sigui el tancament de gira de l'artista.

"Estic tremendament trist pel que diré, però finalment no podrem fer el concert de la Mercè ", va afirmar la cantant a l'inici d'un vídeo. "Fa un munt de temps que anunciem aquest concert com un fi de gira però, després de molta lluita i moltes coses que ens han faltat per part de l'organització, no el podem dur a terme per raons de seguretat, per raons tècniques, per raons artístiques ,...".

Minuts més tard, era la mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau qui confirmava que finalment sí que es realitzaria el concert de Lola Índigo el proper diumenge 25 de setembre a les 22:55h a l'escenari Els 40 al carrer Martí Franqués de Zona Universitària.