La segona nit de la Mercè de Barcelona acaba amb aldarulls a la plaça d'Espanya i uns 10 detinguts

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que la segona nit de les festes de la Mercè de la ciutat aquest dissabte ha acabat amb aldarulls a la zona dels concerts de l' avinguda Reina María Cristina , a prop de plaça Espanya , i xifra a unes 10 detencions per aquests fets, segons xifres provisionals.

En declaracions a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio recollides per Europa Press , ha explicat que les detencions són per fets relacionats amb la "destrossa de motos, per contenidors cremats" i vandalisme en comerços i mobiliari públic.

Ha assegurat que els incidents els han causat "un grup reduït de persones" i que els aldarulls d'aquesta nit són menors que els registrats l'any passat quan diu textualment van ser molt més greus.

Preguntada per si hi ha seguretat a Barcelona , ha respost que " Barcelona , com tota gran ciutat, té reptes de seguretat, sobretot robatoris", però ha destacat que hi ha una tendència a la baixa d'aquestes incidències respecte al 2019, amb un 12% menys .

Ha atribuït aquesta baixada de robatoris als carrers de la ciutat al "treball intens" ia la col·laboració entre l' Ajuntament i la Conselleria d'Interior de la Generalitat , i ha elogiat la tasca dels serveis de seguretat.