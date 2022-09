La Mercè reuneix més d'un milió de participants a Barcelona aquest dilluns al migdia | @ep

La Mercè ha reunit 1,02 milions de participants a Barcelona fins aquest dilluns al migdia, segons un comunicat de l'Ajuntament, sense comptar encara l'assistència al Piromusical, que clourà a la nit les festes de la patrona de la ciutat.

Música Mercè ha rebut 219.000 espectadors; les propostes d'art de carrer n'han congregat 190.000; 120.000 el correfoc del passeig de Gràcia , i la suma de la programació musical n'ha totalitzat 260.000.

Després d'anys marcats per la pandèmia, han tornat companyies internacionals a la programació, amb el parc de la Ciutadella com a epicentre, i les activitats han incorporat nous espais com ara el parc de l' Aqüeducte de Ciutat Meridiana i el de Joan Miró.