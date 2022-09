Un moment del vídeo gravat pel veí afectat. Foto: Twitter (@macia89)

La nit és, o hauria de ser, per descansar, encara que de vegades costi. Calor i soroll són les dues causes principals que priven del son i precisament la segona va ser la que va portar un veí de Barcelona a queixar-se al perfil de Twitter.

El vídeo, penjat a dos quarts de dos de la matinada del divendres 23 de setembre, mostra dos treballadors municipals repassant la pintura del carrer.

"A algú de l'Ajuntament li ha semblat una bona idea pintar els carrers a dos quarts de dos de la matinada", denuncia el tuiter @macia89. A més, al vídeo es veu com els operaris, que usen una màquina que fa "un soroll horrible", segons l'afectat, parlen entre ells a crits.

Algunes de les respostes que ha rebut el tuit són de solidaritat. Altres usuaris de la xarxa social també apunten que es viu una situació similar, amb soroll a altes hores de la matinada, quan toca la recollida de trastos. "Ho fan amb mala llet per despertar les persones que dormen. De dia, curiosament, no se sent cap crit ni soroll", apunta @MALLEUS67125272 .