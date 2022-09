Bicing / @EP

El Bicing de Barcelona ha estrenat un vehicle de reposició de bicicletes propulsat amb energia solar, un prototip en fase de prova per poder-ne avaluar el rendiment i l'eficiència, ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dimecres en un comunicat.

El vehicle presenta un aspecte "idèntic" als actuals models elèctrics que reposen bicicletes del Bicing, i duu incorporats cinc mòduls fotovoltaics de 365 watts cadascun a la coberta del remolc que es carreguen quan el vehicle és a l'exterior, tant en moviment com aturat.

MÉS INFORMACIÓ Nou servei de Bicing per saber la disponibilitat de bicis i ancoratges

Bicing i l'empresa que ha desenvolupat el projecte per incorporar les plaques solars en aquest vehicle, Azimut360, avaluaran el funcionament de les plaques i de l'autonomia del vehicle, amb la previsió de tenir els primers resultats de viabilitat a mitjans de l'any vinent.

La tinent d'alcalde de Mobilitat de Barcelona, Laia Bonet, ha dit que aquest prototip és "una altra millora en el servei" de Bicing, que ha destacat com una eina per fer de la bicicleta una manera de moure's habitual per a moltes persones.

Per Bonet, aquest prototip suposa avançar cap a un altre dels reptes de Barcelona: "No només la reducció del consum d'energia, i per tant l'estalvi, sinó també avançar en la reducció de les emissions", ha explicat.