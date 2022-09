Marcel Cortadellas, el propietari del restaurant, presentant la il·lustració / @CatalunyaPress

Aquest dijous, el mític Restaurant Núria ha presentat la il·lustració “Confinada”, una nova peça artística que se sumarà a les parets del local i que seguirà informant de la història de Barcelona. En aquesta ocasió, l'obra s'ha centrat en l'època posterior a la Covid i el confinament que va haver de patir la ciutat.

L'artista encarregada d'aquesta obra ha estat Mari Fouz, que no ha pogut estar present en aquesta ocasió perquè es troba a Alemanya.

Moment de la inauguració de la il·lustració "Confinada" / @CatalunyaPress

La il·lustració rep el nom de "Confinada", ja que fa dos anys que es va realitzar però no s'ha pogut presentar fins ara a causa de les constants restriccions por la Covid. Marcel Cortadellas, el propietari del restaurant Núria i Racó del Núria, ha explicat a CatalunyaPress que aquesta obra "vol retre homenatge a la gent de la Rambla i a la nova normalitat després de la pandèmia".

Aquesta és la desena il·lustració que adornarà les parets de l'establiment, les quals mostren les deu dècades que el Núria ha estat en la Rambla. "El Núria ha estat testimoni de primera dels fets que han conformat la idiosincràsia de Barcelona. Per exemple: des de l'esclat de la segona República, la Guerra Civil, les manifestacions democràtiques, les celebracions del Barça, el boom turístic...", ens explicava Cortadellas.

Des d'aquest dijous, l'obra ja ocupa els seu lloc juntament amb les altres nou peces murals de Lalimola (1930), Ignasi Blanch (1940), Miquel Ferreres (1950), Mercè Iglesias (1960), Toni Batllori (1970), Nazario Luque (1980), Dani Buch (1990), Laura Carreira (2000) i Óscar Nebreda (2010).

Il·lustració "Confinada" / @CatalunyaPress

Tal com es pot apreciar, la il·lustració mostra elements relatius a la pandèmia, com la salutació amb el colze i l'ús de les mascaretes, a més de complimentar-se amb elements propis de la ciutat, com les Rambles, els coloms, els patinets, l'acceptació sexual amb les banderes de l'arc de Sant Martí, etc.