Una sessió plenària anterior. Foto: Europa Press

El ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres 30 de setembre decideix res res a l'exregidor Itziar González i a la funcionària municipal Lourdes Conesa per haver alertat de les irregularitats en la concessió de llicències de pisos turístics de Ciutat Vella.

El grup municipal d'ERC portarà a votació aquesta proposta, que també insta a millorar allò relatiu a la transparència i al bon govern a l'Ajuntament amb mesures com el reforç dels protocols per protegir els alertadors de corrupció i irregularitats i, en paral·lel, BComú presentarà una altra proposta de reconeixement institucional.

Abans del ple, l'alcaldessa Ada Colau es reunirà amb González i Conesa, que també seran rebudes al Saló de Cent de l'Ajuntament pels grups municipals que donen suport al reconeixement institucional de l'exregidor i la funcionària municipal.

ALTRES PROPOSICIONS

A l'ordre del dia també hi ha la moció de Junts que proposarà exigir a l'Estat "que acabi amb el dèficit fiscal" amb Catalunya en considerar que, si les balances fiscals es liquidessin, la capacitat d'inversió, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, augmentaria en 2.700 euros per persona i any, segons la formació.

El grup municipal de Cs portarà a votació un pla de seguretat i convivència ciutadana amb 170 mesures contra la "inseguretat", mentre que Valents proposarà l'enderrocament de l'edifici del centre okupat Can Vies al barri de Sants si pot suposar un perill de seguretat.

Des del PP formularan una proposta de "defensa de la propietat privada i contra l'ocupació il·legal dels habitatges" amb modificacions legislatives al Codi Penal i canvis a la Llei d'Enjudiciament Civil, a la Llei d'Enjudiciament Criminal ia la de la Propietat horitzontal, entre d'altres.

També s'abordaran durant la sessió plenària la creació d'una línia d'ajuts per a les llibreries, la possible modificació del sistema de subvencions a les entitats, el compliment de la normativa de circulació de bicicletes i patinets i Colau respondrà preguntes sobre els horaris comercials i la situació d´algunes terrasses de la ciutat.