Les obres comencen pel tram més proper al mar. Foto: Google Maps

Aquest dilluns 3 doctubre comença una de les obres més esperades a Barcelona: la reforma de la Rambla. Els treballs començaran per la remodelació del tram comprès entre l'estàtua de Colom i Santa Madrona, el més proper al mar. Tindran una durada d'uns 18 mesos, de manera que finalitzaran el 2024, i suposaran una inversió de prop de 10 dels 44,56 milions d'euros que costarà el projecte totalment.



Segons va explicar el consistori el mes de setembre passat, la intenció d'aquesta reforma és "allargar la Rambla i obrir-la al mar" amb una nova plaça que pretén incentivar els usos socials i renovar la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom .



Les obres es faran per fases per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla i quan s'actuï als carrils de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que quedin garantits els accessos i el pas del trànsit i els desplaçaments a peu.

Quan acabi la renovació del primer tram, es continuarà amb els següents : Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes , i un cop finalitzada la darrera fase, es renovarà el paviment de l'espai rodat de la rotonda del monument a Colom.