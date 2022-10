Torrons Vicens @Torrons Vicenç

El regidor dels comuns del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha carregat durament contra Torrons Vicens tancant la porta a qualsevol tipus de reobertura de la botiga de la Rambla. El regidor al·lega que no és possible obrir cap negoci d'alimentació segons el Pla actual d'usos de la Rambla.

Tal com expliquem a Catalunyapress, el 14 de setembre la Guàrdia Urbana va clausurar nova botiga de Torrons Vicens a la Rambla, obligant fins i tot, alguns clients a abandonar el local.

Segons l'ajuntament, al juny ja es va rebutjar la tramitació del permís per operar, ja que no es va ajustar al Pla d'Usos de la Rambla. Des del 2014, el consistori limita el total de comerços alimentaris i habitatges d'ús turístic per no concentrar en un sol carrer aquest tipus d'activitats. Un cop sol·licitat el tancament, Torrons Vicens va voler operar com a Turroneria , un buit legal, en ser una categoria que no figura al Pla d'Usos.

Jordi Rabassa va ser contundent i va assegurar que qualsevol obertura a la Rambla ha de tenir la llicència municipal i aquells casos on no es disposi s'intervindrà. El regidor va anar un pas més enllà dient que com que és una botiga d'alimentació, "no podrà estar mai més a la Rambla".

El local seria la botiga número 12 de la marca a Barcelona. Es tracta d'una empresa líder al sector que factura al voltant de 50 milions d'euros.