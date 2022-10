Maletes d'una persona sense llar al carrer / Arxiu

Barcelona és una de les ciutats més cosmopolites del món, on es pot veure les millors tecnologies i els esdeveniments més importants, com el Mobile World Congress o el Barcelona New Economy Week (BNEW) ... de la mateixa manera que també és comú veure gent dormint al carrer perquè no tenen cap lloc on acudir. Segons dades de la Fundació Arrels , a Barcelona hi ha, com a mínim, 5.142 persones sense llar a data de 15 de juny del 2022.

Si el drama per viure al carrer ja és suficient rellevant per si mateix, més ho és si tenim en compte que el 68% de les dones que dormen al carrer han patit violència sexual, segons les dades de la Fundació ASSíS el 2021 . Per arribar a aquesta conclusió, han recollit una mostra de 112 persones sense llar, 71 homes i 41 dones.

Pel que fa a aquestes dones, s'ha retratat la realitat següent: el 68% de les dones afirma haver patit algun tipus de violència en algun moment de la seva vida. Per ser més exactes, el 57% ha patit violència sexual i el 71% violència física . En trets generals, els principals agressors han estat la parella (50%) i els familiars o les persones properes a la família (28%), tot i que també s'hi inclouen les persones desconegudes (25%), les persones de l'àmbit laboral (18%) ), les persones amb què es resideix i amb les quals no es tenen cap tipus de vincle (14%) i les persones en la seva mateixa situació (7%).

Una altra de les conclusions a què ha arribat l'estudi és que el 49% de les dones que acompanya ASSÍS pateix algun tipus de problema de salut mental i emocional diagnosticat, entre els quals s'inclouen trastorns d'ansietat i/o depressió o altres considerats més "greus", com bipolaritat o esquizofrènia, per exemple.

Però el que sorprèn és que, de les dones enquestades, el 68% està treballant en aquests moments, majoritàriament a l'àmbit de les cures. Aquest percentatge de dones reben un salari per les feines realitzades, mentre que hi ha un 8% que rep ingressos que no provenen de treball remunerat.