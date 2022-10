La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous 6 d'octubre, de manera provisional el Pla Director Urbanístic (PDU) de l'àmbit de les Tres Xemeneies, ubicat als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

El pla compta amb informes favorables d'inundabilitat per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Protecció Civil després d'adoptar mesures correctores a la zona de l'àmbit amb més inundabilitat --calculada a 500 anys--, segons han explicat fonts de la Generalitat.

Finalment, el PDU contempla la construcció de 1.783 habitatges, el 40% dels quals seran de protecció oficial, que no tindran una superfície mínima de 65 metres quadrats tal com s'havia previst en un primer moment, sinó que es construiran a partir de 75 metres quadrats.

Les fonts de la Generalitat han valorat el consens assolit per seguir endavant amb aquest pla, tant entre administracions com amb els propietaris dels terrenys, que són Endesa, Metrovacesa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Els propietaris actuals hauran de fer inversions per valor de 80 milions d'euros per a la urbanització dels sòls, que inclouen la meitat dels cinc milions d'euros que s'hauran de destinar a moure l'actual subestació elèctrica d'Endesa a una altra localització.

L'objectiu final d'aquest desenvolupament és "resoldre els problemes de vulnerabilitat social i econòmica" existents a l'àmbit de responsabilitat del Consorci del Besòs, que serà l'administració actuant que haurà de desenvolupar el procés a partir de l'aprovació definitiva, prevista per al proper mes .

El PDU, que també contempla la construcció d?edificis d?ús terciari i un gran parc que farà frontera amb la platja, acompanyarà el desenvolupament del Hub digital, audiovisual i del videojoc que es preveu desenvolupar a la zona.

MENYS DENSITAT



El PDU aprovat aquest dijous serveix per ordenar una peça de 32 hectàrees que actualment és un “espai degradat” amb qualificació de sòl industrial.

Les mateixes fonts han assegurat que "és una de les operacions de transformació urbana més importants de l´àmbit metropolità" i l´han comparat amb la transformació de la Vila Olímpica de Barcelona abans dels Jocs Olímpics del 1992.

Per això s'han prioritzat els espais públics i tindrà una densitat de 55 habitatges per hectàrea, per sota de la mitjana de 79 habitatges per hectàrea que es donen en sectors en desenvolupament com ara el sector marítim de Badalona o la zona del Fòrum de Barcelona.

En tot cas, els nous edificis d'habitatges i terciaris no superaran en alçada l'actual edifici de les turbines de l'antiga planta, que es mantindrà com a espai públic.