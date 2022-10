Foto: Europa Press

Un dels grans atractius de la 48h Open House Barcelona serà la possibilitat de veure l'interior del palau de Julio Muñoz Ramonet .

Situada al barri de Sant Gervasi de Cassoles, la finca (que està pràcticament intacta) va pertànyer a l'empresari, i després d'un llarg plet amb la família pel testament, ha passat a les mans de l'Ajuntament. Tot i la sentència, els descendents de Muñoz Ramonet segueixen exigint que se'ls torni.

Tot i que no està oberta al públic, els dies 22 i 23 d'octubre d'aquest any s'hi podrà entrar i gaudir no únicament de la seva arquitectura, sinó de la immensa col·lecció d'art que hi ha a l'interior, amb més de 500 peces .