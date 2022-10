Veïns del Raval han pujat a Twitter imatges d'un altercat viscut aquest dissabte a la nit al carrer Roig del Raval. Al vídeo compartit en xarxes socials, es pot veure uns homes, que els veïns diuen que són Mossos fora de servei, sent increpats pels veïns.

Segons es pot apreciar al vídeo i seguren els veïns, es tracta d'agents de Mossos d'Esquadra fora de servei que presumptament van robar dos patinets, van amenaçar els veïns, van trencar una porta a puntades de peu i, per si no n'hi hagués prou, van treure les porres extensibles per intimidar. El succés ha estat denunciat pel tuiter Santi Aranya.

A continuació, podeu veure les imatges: