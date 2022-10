Foto: Pau Hetimann / Castellers de Sarrià

Els Castellers de Sarrià van actuar, el passat diumenge 9 d'octubre, a la diada castellera de la Festa Major de la Vila de Sarrià juntament amb les colles Castellers de Barcelona i Laietans de Santa Coloma de Gramenet.

La diada va començar amb un cercavila des de la plaça de Sant Vicenç fins a la Plaça del Consell de la Vila, on els Castellers de Sarrià va entrar amb un pilar de quatre (Pd4) caminat. Ja a plaça es va encetar la diada amb un cinc de sis (5d6) descarregat al segon intent. A continuació, la colla de Sarrià va descarregar a la primera l’esperat quatre de set (4d7), amb esforç i passió. Aquest castell va ser celebrat intensament per la colla amb crits i càntics, i la plaça va festejar amb il·lusió i aplaudiments la consolidació dels Castellers de Sarrià com a colla de set. La diada va continuar amb una treballada torre de sis (2d6), el pilar de cinc (Pd5), dos pilar de quatre (Pd4) de comiat, i un darrer pilar (Pd4) al balcó. Aquesta és la millor actuació de tota la història dels Castellers de Sarrià, incloent també els anys abans de la represa.

La colla va celebrar l’efemèride amb un dinar popular al barri amb la resta de les colles convidades, seguit d’un concert de Jaume Barri.

Des dels Castellers de Sarrià asseguren que seguiran treballant "amb la mateixa il·lusió de sempre per aconseguir noves fites" i consolidar-se no només en el món casteller, sinó també dins en el teixit veïnal del barri de Sarrià i la ciutat de Barcelona.