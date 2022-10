La comissaria dels Mossos de Travessera de les Corts. Foto: Mossos

Aquest dimarts al matí 11 d'octubre s'ha conegut que la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació sobre l'altercat viscut dissabte 8 d'octubre a la nit al barri del Raval.

Els veïns van denunciar que agents fora de servei presumptament van robar dos patinets, van amenaçar diversos veïns, van trencar una porta a puntades de peu i, per si no n'hi hagués prou, van treure les porres extensibles per intimidar.

Fonts de la Conselleria d'Interior han explicat a Catalunya Press que la informació els va arribar diumenge a la nit, 24 hores després que passessin els fets. Les mateixes fonts apunten que la DAI va començar llavors una revisió dels fets perquè havien comprovat l'existència de "versions contradictòries" entre els veïns i els Mossos afectats.

Dilluns passat 10 va ser quan la notícia va saltar a la llum, fent-se també viral el vídeo, de manera que la DAI va optar per posar en marxa una investigació oficial per aclarir els fets. Des dels Mossos apunten que no tenen cap termini marcat per tancar-la.