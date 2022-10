Fira celebra a Argentina 'Smart City Expo Santiago de l'Estero' sobre ciutats sostenibles | @ep

Fira de Barcelona celebra des de dimecres fins divendres a Santiago del Estero (Argentina) una nova edició local del saló de Fira de Barcelona 'Smart City Expo World Congress' (SCESDE).

Hi participen més de 70 experts d'una vintena de ciutats i 40 empreses i institucions, que debaten la contribució de la sostenibilitat per transformar les ciutats en nuclis més saludables, informa la Fira en un comunicat.

L'objectiu és posicionar les ciutats argentines i del seu entorn com a nuclis intel·ligents, sostenibles i resilients.

L'esdeveniment de la Fira està organitzat pel Govern de la Província de Santiago de l'Estero al recinte firal del Node Tecnològic, amb el lema 'Comunitats Sostenibles per a Viure Millor'.



Smart City Expo Santiago del Estero (SCESDE) inclourà un congrés amb més de 50 sessions i més de 70 experts de ciutats que intercanviaran coneixements i parlaran de reptes de la transformació urbana.

El certamen aborda sis temes: Comunitats Sostenibles , amb xerrades sobre economia circular i integració de la biodiversitat; Comunitats que Cuiden , sobre qualitat de vida a les smart cities; Comunitats que Innoven , sobre big data i gestió pública; Comunitats que Produeixen Sosteniblement , sobre agro-indústria i turisme innovador; Comunitats Participatives , sobre govern obert i gestió col·laborativa; i Comunitats que eduquen , sobre formació i inclusió digital.

Una de les ponents principals és la fundadora i directora del Centre Llatinoamericà Digital per al Desenvolupament, Adriana Molano, entre d'altres experts i representants governamentals i institucionals.

EXPOSICIÓ I ASSEMBLEA



L'espai expositiu reuneix 40 companyies i institucions que reflecteixen solucions per a les ciutats intel·ligents, com YPF, ARSAT, Y-TEC, Aeroports Argentina 2000, NEC Acertis, The World Bank, ONU Habitat, Federació Argentina de Municipis (FAM), Cambra Argentina de IoT, Cambra Xilè-Argentina i Cambra Argentina d'Energies Renovables.

També se celebrarà la 14 Assemblea de Governadors del Nord Gran, amb representants governamentals de les províncies del Nord Oest i el Nord Est d'Argentina , que abordaran temes estratègics d'ambdós territoris.

La SCESDE s'inclou l'estratègia d'expansió global de Fira de Barcelona per a la internacionalització de les empreses espanyoles: aquest any, la Fira ha organitzat 10 esdeveniments a tres continents, com ara Smart City Expo Latam Congress (Mèxic), Smart City Expo Curitiba (Brasil) ), Smart City Expo Doha (Qatar), Smart City Expo USA (Miami), i Aliments 2.0 i Fecons (Cuba).