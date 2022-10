Barcelona promociona el seu “potencial econòmic” en una missió institucional a Mèxic | @ep

L'Ajuntament de Barcelona ha promocionat el seu "potencial econòmic" en innovació, ciència, indústries creatives, disseny i turisme, en una missió institucional a Ciutat de Mèxic que està duent a terme aquesta setmana, informa aquest dimarts en un comunicat.

Un equip de Promoció de Ciutat del consistori, encapçalat pel comissionat de l?àrea, Pau Solanilla , ha presentat el programa d?accions Barcelona Catalonia Bridge de promoció econòmica internacional de Barcelona i Catalunya com a destinació d?inversió i per al?atracció del talent internacional que tindran lloc als mercats estratègics per a la ciutat.

En aquest marc, s'ha desenvolupat una "àmplia programació" a Ciutat de Mèxic que, a més d'unir llaços culturals i institucionals, té tres vectors principals: el disseny i les indústries creatives, la ciència i la tecnologia i el turisme amb Barcelona com a destinació de qualitat i innovació.

Durant la missió, s'han mantingut trobades institucionals amb representants públics del Govern de la Ciutat de Mèxic per compartir experiències i estrènyer col·laboracions als àmbits internacional, de promoció econòmica i d'innovació.

El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha assenyalat que missions com aquesta "demostren l'esforç de promoció internacional per posicionar la marca Barcelona d'aquest mandat".

Ha destacat els reconeixements internacionals de la ciutat, com la millor Smart City a la World Smart City Expo 2022 o l'informe de Ciutats i regions europees del futur, publicat per la revista fDi Magazine, del grup Financial Times , que situa Barcelona com la millor ciutat europea per a la seva estratègia i la promoció d'inversors.