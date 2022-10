Un frame d?un nou vídeo pujat a Twitter. Foto: Twitter (@Angel_perfecto1)

Nova denúncia a les xarxes per la presència de rates als carrers de Barcelona. L'usuari de Twitter @Angel_perfecto1 va pujar dos vídeos on es veu com els rosegadors passegen pel carrer en un moment de la nit.

"Continuen apareixent rates per la nostra ciutat, aquells éssers que l'ajuntament diu que no existeixen, segons sembla hauran de pagar l'Impost de Circulació perquè surten del cotxe", assegura.

"Negar que a Bon Pastor li van treure els contenidors, és com negar que hi hagi rates. Això sí, ara els anomenen múrids, per donar a entendre que tenen estudis i el problema és menor", afegeix.