Projecte de l'Hermitage Barcelona / @EP

L'Ajuntament de Barcelona i el Port estan en guerra a causa de la possible arribada de la franquícia de l'Hermitage a la ciutat comtal. El consistori no està a favor de la instal·lació del museu a la nova bocana, amb l'abstenció del PSC. Aquesta negativa xoca amb la concessió que el Consell d'Administració del Port va atorgar al projecte, quan encara no tenia l'aprovació de l'Ajuntament.

Aquest distanciament entre els dos fronts entreveu una polèmica que es pot entendre amb aquests cinc punts:

1. Debat sobre el model de ciutat: el pla del museu de l'Hermitage, impulsat per un inversor rus, no agrada a l'Ajuntament de Barcelona, ja que Colau considera que s'allunya del model de ciutat que volen impulsar. Per al?executiva municipal, la nova bocana hauria d?estar dedicada al?ús de la ciutadania.

2. Seria viable? L'Ajuntament va publicar les conclusions de quatre informes que demostraven que no seria un projecte positiu des del punt de vista de l'impacte urbanístic, la mobilitat, la viabilitat econòmica i la proposta cultural del museu. A més, l?ajuntament es negava a haver d?invertir diners en aquest projecte, situació que ja ha tingut lloc a Amsterdam.

3. Necessitat darribar a un pacte: el Consell està actuant de forma descoordinada amb lAjuntament, cosa que no té cap sentit perquè la llei de ports especifica que qualsevol projecte necessita comptar amb el vistiplau de lexecutiu municipal.

4. Barcelona en Comú està en minoria: la croada persones de Colau no té gaire sentit si tenim en compte que els Comuns estan en minoria a l'Ajuntament i que altres partits sí que estan a favor de tirar endavant aquest projecte.

5. La postura veïnal: en aquest cas Colau també s'enfronta a la pressió de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Aquesta entitat considera que permetria canviar el model d?oci del barri, on fins ara predomina el nocturn.