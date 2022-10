Expoelectric arrenca la seva 11a edició amb uns 50 expositors a l'Arc de Triomf de Barcelona | @ep

Expoelectric , l'esdeveniment més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d' Europa , ha arrencat aquest dissabte la seva 11 edició a l' Arc de Triomf de Barcelona , que se celebrarà fins aquest diumenge i compta amb prop de 50 expositors, informa Expoelectric en un comunicat.

L´esdeveniment està impulsat per la Generalitat a través de l´Institut Català d´Energia; l'Ajuntament de Barcelona mitjançant Barcelona Activa; la Diputació de Barcelona; l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Enginyers de Barcelona.

Aquesta edició reuneix uns 50 expositors, amb marques automobilístiques de renom com KIA (AR Motors), Nissan, Mercedes-Benz, Hyundai (Masterclas), Lexus (Nipauto), Toyota (Team's Motor), Cupra (Mogadealer), Renault, Ford, MG (British Motors), Audi i Volkswagen (Motorsol).

Els usuaris poden provar els últims models de vehicles elèctrics i híbrids endollables que han sortit al mercat al' Expotest , un recorregut en trànsit obert a la zona de Test & Drive , que compta amb la col · laboració de ChargeGuru .

També podran rebre assessorament per part d'experts del sector que els aconsellaran sobre subvencions, ajuts, plans, beneficis, el vehicle elèctric, punts de recàrrega, autoconsum i sobre energies renovables.

L´acte inaugural ha comptat amb la presència de la regidora de Mobilitat de l´Ajuntament de Barcelona i tinent d´alcaldia Laia Bonet; la directora de l?Institut Català d?Energia, Marta Morera Marcé; la gerent de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Inma Pruna; i del director d'Expoelectric, Ramon Caus.

RAMON CAUS



A la inauguració, Caus ha explicat que en aquesta edició d'Expoelectric segueixen "apropant la mobilitat elèctrica i les energies renovables a la ciutadania", reforçant l'aposta per les activitats infantils amb jocs didàctics.

Ha assegurat que el futur passa per la transició energètica, i per això defensa que "el territori i la ciutadania han de fer un pas endavant en l'estalvi i l'eficiència energètica i per fer-ho, l'electrificació és un pilar fonamental".

També hi han anat a l'obertura el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, i el vicedegà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Ricard Nogués.