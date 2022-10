El president del Saló afirma que Barcelona ha tornat "al mapa de la nàutica nacional i internacional" | @ep

El Saló Nàutic Internacional de Barcelona tanca aquest diumenge la seva 60a edició, que ha acollit 50.000 visitants, 279 expositors, 700 embarcacions i 80 novetats durant cinc jornades celebrades als molls de la Fusta, Espanya i Marina Port Vell.

Aquesta edició del saló, organitzat per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l' Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (ANEN) , ha incrementat la seva oferta un 22% i el seu espai un 40%, informa Fira de Barcelona en un comunicat.

L'esdeveniment ha servit per "fomentar la sostenibilitat al sector", donant a conèixer diversos tipus d'embarcacions elèctriques o híbrides per contribuir a l'increment de l'electrificació de les motoritzacions.

També ha estat escenari de la presentació als visitants de la Copa Amèrica que se celebrarà el 2024 a les aigües de Barcelona i que ha comptat amb la presència de l'equip organitzador neozelandès i la visita de membres del conjunt suís Alinghi , que ja estan entrenant a la capital catalana.

LUIS CONDE



El president del Saló Nàutic, Luis Conde, ha afirmat que "l'edició d'aquest any ha tornat a posar Barcelona al mapa de la nàutica nacional i internacional".

En aquest sentit, i sota el lema 'El mar és el cel', ha reunit 400 compradors "clau" internacionals, 28 catamarans de gran eslora i 14 embarcacions candidates al premi Millor Vaixell Europeu de l'Any.

Per part seva, el director del certamen, Josep Antoni Llopart, ha destacat que l'edició ha suposat "un pas endavant en l'aposta del sector per donar a conèixer la innovació enfocada cap a la sostenibilitat amb l'objectiu d'estimular la transició ecològica del sector" .

El certamen de Fira de Barcelona ha comptat per primera vegada amb l'espai 'Innovation Dock' on 15 startups de set països han presentat els seus projectes i iniciatives "per a una nàutica més digitalitzada i menys agressiva amb l'entorn marí".