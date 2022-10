L'exalcalde. Foto: Europa Press

Junts per Catalunya ja sabria les condicions que ha posat Xavier Trias per repetir com a candidat a les eleccions municipals del 2023: l'exalcalde de Barcelona voldria que la formació li donés llibertat per confeccionar la llista i també tenir la possibilitat, sense vetos, de fer pactes amb els partits que considerés oportú.

Trias també voldria que el seu nom prevelés sobre el del partit (fórmula usada, entre d'altres, pel popular Xavier García Albiol a Badalona).

Segons informa El Confidencial , Laura Borràs estaria disposada a acceptar les demandes de Trias i malgrat que preferiria Jaume Alonso-Cuevillas com a candidat, la formació és conscient que l'aposta per l'exalcalde és molt més sòlida.