Foto: Twitter (@janetsanz)

L'Ajuntament de Barcelona està estudiant la forma de conservar les antigues llambordes del districte de l'Eixample. Així ho ha anunciat la tinent d'alcalde Janet Sanz, en resposta a les demandes que li ha fet arribar diversos ciutadans, tot i que ha assegurat que cal "garantir l'accessibilitat total".

Inicialment no estava previst que a la Superilla de l'Eixample es deixessin aquestes llambordes, però ara el consistori estudiaria la forma de conservar aquests elements del patrimoni.

Una opció seria optar per la solució que es va fer a la plaça del mercat del Born, que està tota al mateix nivell i no hi ha voreres.