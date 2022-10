Cabina de Telefònica a La Rambla @ep

Telefónica començarà a retirar aquesta setmana les darreres 11 cabines telefòniques que queden a la Rambla de Barcelona i que estan en desús, ha informat la companyia aquest dilluns.

Segons ha avançat 'Betevé', la retirada començarà aquest dilluns a la nit i s'allargarà tres dies, i completarà l'actuació que va començar l'abril del 2021 quan es van desinstal·lar 10 cabines del passeig que ja no funcionaven.

Fonts de Telefónica han precisat que des del gener la companyia ha deixat d'estar obligada a la prestació del servei de cabines --tant del seu ús com del manteniment-- i que per això està duent a terme el desmantellament en col·laboració amb els ajuntaments per a "minimitzar qualsevol impacte sobre la ciutadania".