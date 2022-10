Les obres per a la construcció del nou Mercat de Montserrat, al districte de Nou Barris , ja estan en marxa. El nou mercat tindrà una superfície construïda de 10.045 metres quadrats distribuïts en dues plantes, soterrani, planta baixa i altell. El pressupost és de 14 milions d' euros i la previsió és que les obres s'acabin el segon trimestre del 2024 .

La planta baixa estarà dividida en dos nivells: al superior, amb accés per la plaça, hi haurà el mercat, ia l'inferior, un establiment d'autoservei on s'accedirà des del carrer d'Aiguablava. L'edifici tindrà dos soterranis pels magatzems dels comerciants i la zona logística i l'aparcament.

Per construir aquest nou edifici s'utilitzaran materials petris i formigons , tant a l'interior com a l'exterior, a les zones de contacte amb el terreny, que redueixen de manera important els treballs de manteniment de l'edifici en aquests punts.

A les parts superiors els materials seran lleugers i transparents , i les cobertes, que seran visibles des de molts punts de l'entorn, tindran elements vegetals.