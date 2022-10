Roger Pallarols n'és el director del Gremi de Restauració. Foto: Europa Press

El Gremi de Restauració de Barcelona ha publicat un vídeo a les xarxes socials en el qual critica durament l'Ajuntament de Barcelona per una qüestió que fa temps que porta cua: l'adjudicació de terrasses.

I és que segons el Gremi, "s'estan denegant el 70% de les peticions després d'haver promès la seva continuïtat", de manera que posa en dubte la credibilitat del govern municipal que lidera Ada Colau.

El curt, protagonitzat per l'actriu Anna Maria Barbany, ironitza sobre la manera com es concedeixen les llicències. La intèrpret es posa a la pell d'una de les responsables del consistori barceloní i mostra una actitud poc professional, denegant les peticions que rep.

"La campanya vol fer veure que els que governen no entenen que els ciutadans no som súbdits, sinó que són ells els que han de complir les nostres demandes", explica a Catalunya Press Roger Pallarols, director del Gremi. El màxim mandatari considera que revertir aquesta negativa del 70% obeeix a "un tema de responsabilitat".

"ENGANY, DECEPCIÓ I SENSACIÓ D'ESTAFA"

Pallarols denuncia que els treballadors del sector senten "engany, decepció i una sensació d'estafa", ja que aquest 70% de la denegació de llicències s'allunya del compromís adquirit i que està contemplat a les ordenances del 2018.

En aquest sentit, el director del Gremi admet que, des del febrer del 2022, havien fet arribar al govern municipal la seva sensació que la situació "no anava bé" i havien començat a mantenir "converses discretes".

Barcelonins gaudint en una terrassa. Foto: Europa Press

Des del Gremi apunten que han mantingut contactes amb els regidors de Sant Martí, Nou Barris, Horta-Guinardó, Les Corts i Sarrià , alhora que també reconeixen contactes "a nivell de serveis tècnics" amb responsables de l'Eixample. Pallarols apunta que, només al districte més cèntric de la ciutat, s'acumulen el 32% de les terrasses de Barcelona i que han rebut “un 80% de denegacions".

Alhora, admet que, a data d'avui, el Gremi no ha tingut cap contacte amb els altres quatre districtes, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Gràcia i Ciutat Vella, sent aquest últim "especialment insensible", en paraules de Pallarols.

LES TERRASSES, "BÀSIQUES PER A LA VIABILITAT DELS NEGOCIS"

El màxim mandatari del Gremi va més enllà i diu que “l'Ajuntament de Barcelona faria bé complint amb la paraula donada", detallant que a la ciutat el sector de la restauració "significa un 8% del producte interior brut i genera, directament, més de 80.000 llocs de treball".

Pallarols considera que l'impacte que podria tenir la no concessió de llicències és "massiu". "Les terrasses són bàsiques per a la viabilitat dels negocis" i per a "la recuperació del sector després dels danys que ha patit en aquests dos anys llargs de pandèmia". El director del Gremi apunta que, si el govern municipal no canvia la seva postura, l'afectació serà gran "a molts llocs de treball ia la continuïtat de molts locals".