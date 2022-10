Algunes de les manifestants. Foto: Twitter (@carmeloblazquez)

Centenars de veïns del Raval de Barcelona es van manifestar dijous 20 d'octubre a la nit per protestar per les condicions del seu barri . Clamant consignes com Els veïns moren amb el barri , Volem gaudir dels nostres parcs i jardins sense perill i Volem un barri digne, entre altres, es van queixar de la delinqüència, les baralles al carrer i la brutícia amb què conviuen diàriament.

La concentració es va posar en marxa a les Drassanes i va recórrer bona part del barri, clamant per la inacció del govern municipal d'Ada Colau. La seva ruta els va portar a passar per davant de la sala de venopunció Baluard, davant la qual es van queixar. De fet, s'hi va viure l'únic moment de tensió de la nit, amb un intercanvi de paraules amb una de les usuàries de la sala.

La marxa va ser convocada per Barcelona Raval Sud, una plataforma de nova creació, que es vol continuar mobilitzant per lluitar que el barri no mori.