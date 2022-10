Anota'ls a la teva agenda! Plans de tota mena per gaudir en solitari, amb la parella, el grup d'amics o amb tota la família.

- Serielitzats Fest. Aquest dissabte 22 arriba al final el festival per excel·lència de les sèries . Barcelona ja s'ha convertit en una ciutat de referència per als fans del sector. Les darreres activitats i projeccions es faran al CCCB i al Phenomena, els dos espais que han acollit de forma íntegra aquesta edició i les anteriors.

- 48h Open House BCN. L'altra gran cita del cap de setmana. Durant el dissabte i el diumenge , molts dels edificis més emblemàtics de la ciutat obren les portes per poder ser descoberts. No deixeu escapar l'ocasió de conèixer-los també per dins! Cal fer reserva des de la pàgina web.

- Fira d'Economia Solidària de Catalunya. La Fabra i Coats serà l'escenari de l'onzena edició, on participaran uns 200 expositors en una mostra d'entitats i projectes d'economia social i solidària. A més, hi haurà concerts, presentacions de llibres, mostra de productes, ludoteques infantils, exposicions i tallers.



- Gaby Moreno en concert. La música guatemalenca aterra a la ciutat i oferirà un concert a la Sala Apolo el dissabte 22 a partir de les 9 de la nit. Encarna com a poques artistes una idea global i panamericana de la música , que s'alimenta de blues, jazz, soul o rnb , però també de sons fronterers, boleros, joropos, calypso, tropicalisme o cançó d'autor

- Còmic. Somnis i història. L'exposició, que es pot visitar al CaixaForum des de finals del mes de setembre, proposa un recorregut per alguns dels millors còmics de la història i aprofundeix en el procés de producció del còmic . Pots comprar les entrades en aquest enllaç .



- Jornada LGTBI+ dels Castellers de Gràcia. La colla, per segon any consecutiu, organitza aquesta activitat reivindicativa pels drets del col·lectiu. El seu objectiu és fer visible el col·lectiu LGTBIQ+ dins del món casteller i lluitar contra les discriminacions que avui dia encara es viuen al món casteller ia la societat en general. Les activitats començaran a les 10 del matí del diumenge 23.

-Ink Fest. La plaça de la Marina és el lloc escollit per celebrar la primera edició d'aquest festval, on trobareu més de vint artistes del món de la tinta que ompliran l'espai d'art i on podreu gaudir de música i activitats per a tots els públics. Cita imprescindible per al matí del diumenge 23.

-Cursa de Bombers. No podeu fallar una cita amb l'esport. Com és habitual, el cos municipal de bombers proposa aquesta tradicional i emblemàtica prova atlètica de 10 quilòmetres . Després d'una edició condicionada per les restriccions derivades de la pandèmia Covid-19, tornarà amb la força i l'energia de sempre.

- Halloween al Poble Espanyol. Encara que faltin alguns dies per a la seva celebració, el diumenge 23 s'engega la festa més terroríficament divertida. Pots assistir disfressat del teu personatge terrorífic preferit, bruixes o bruixots, zombis, dimonis, calaveres o altres, passejar-te pels carrers decorats per a l'ocasió i habitats per personatges aterridors i gaudir de diverses activitats com el túnel del terror.

- Lumière. Txema Muñoz posarà, sobre l?escenari de la Casa Elizalde, aquest espectacle de màgia i teatre gestual. Com si fos una pel·lícula de cinema mut, Txema vol que arribi el tren. Mentre no arriba, la seva imaginació anirà més enllà de l'estació on es troba. Una bombeta, una jaqueta i el seu joc us transportaran a un lloc màgic, entranyable i còmic.