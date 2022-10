Advoca perquè el pla d'usos prescrigui i incentivi nous usos a la Rambla | @ep

El president de l'associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, ha lamentat que l' Ajuntament de Barcelona desatengui les seves propostes per actuar davant dels pisos buits que hi ha a la Rambla i que són, segons ell, alguns propietat de l'administració i alguns altres propietaris que esperen la llicència de pis turístic: “Quan hem presentat propostes realistes, no se'ns ha fet cap cas”.

"Quan ens pregunten 'Què hem de fer perquè la gent vingui a viure a la Rambla?', nosaltres els diem que 'Què hem de fer perquè la gent que viu no marxi?", ha reivindicat durant una entrevista d' Europa Press , en què ha demanat més ajudes als propietaris.

El president d' Amics de la Rambla ha insistit que es podria negociar sobre algun dels edificis de propietat pública i sense activitat que hi ha a la Rambla per destinar-lo a vivenda pública i ha criticat la inclinació cap a l'anunci --en termes-- de la política d'habitatge del Govern d'Ada Colau : "Es vol molt la fogonada".

Sobre el manteniment dels pisos, ha valorat que tenir un pis a Ciutat Vella "a nivell patrimonial és una condemna" per a qui no té ingressos, i ha lamentat el mal estat dels interiors i del clavegueram del districte.

Entre les propostes de l'entitat en matèria d'habitatge, proposen que es puguin reconvertir parts dels edificis --com les porteries o els antics colomars-- en domicilis de lloguer que poden suposar un ingrés extraordinari per a la comunitat de veïns, però Villar ha alertat de la rigidesa dels tràmits.

PLA D'USOS



L'associació ha demanat que l'actual pla d'usos de la Rambla ha de passar de limitar a prescriure i incentivar una nova oferta comercial, i s'ha referit a episodis recents com el tancament de la botiga Torrons Vicens, sobre el qual ha considerat que les lleis "sempre van darrere de la realitat".

En aquest sentit, ha diferenciat l'obertura de nous supermercats de botigues de comerç que no siguin per al consum immediat, dos tipus de negoci que creu que han d'anar per una “línia diferent”, i també ha instat a controlar les competències deslleials que es donen al carrer, en al·lusió directa a la venda de llaunes.

TURISME DE QUALITAT



En matèria de turisme, l'entitat demana no simplificar perquè, per exemple, “turisme de qualitat no és el turisme que gasta més, turisme de qualitat és qui respecta” i ha dit que el problema és la manca de control i els excessos, que s'han de gestionar amb una diagnosi exacta, segons ells.

Fermín Villar ha retret a l' Ajuntament que "tingui totalment abandonades" les parades de flors --actualment n'hi ha nou amb activitat-- i, en concret, ha criticat que no vulguin invertir diners en l'activitat floral de l'eix comercial en creure que no hi ha negoci , segons ell.