El Barcelona International Community Day registra el rècord d'assistents de les nou edicions | @ep

El Barcelona International Community Day ha acollit més de 5.000 participants fins aquest dissabte a les 12.00 hores, un 40% més de l'afluència de l'edició anterior, aconseguint així les millors xifres d'assistència de les nou edicions.

La jornada se celebra aquest dissabte sota el lema 'You feel Barcelona, you make Barcelona' i es consolida com a principal espai de benvinguda i networking per a la comunitat estrangera a la ciutat, ha informat l' Ajuntament en un comunicat.

Se celebrarà fins a les 19.00 hores, amb entrada gratuïta, i entre els seus objectius hi ha promoure l'oferta de la ciutat dissenyada per facilitar l'arribada i la integració de la comunitat estrangera que viu i treballa a la capital catalana.

Després d'assistir a la inauguració, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que és una ciutat oberta al talent internacional on conviuen 178 nacionalitats i que ofereix oportunitats perquè tots "puguin fer realitat els seus projectes professionals i vitals" .

Per Collboni , aquesta és "la festa de la comunitat internacional i aquest any està tenint un èxit de públic aclaparador, que demostra que es reactiva la vida de la comunitat internacional" que s'interessa per trobar pis, escola per als seus fills, contractar una assegurança o conèixer l'oferta cultural i esportiva de la ciutat.

PARTICIPACIÓ DE 86 EMPRESES I ASSOCIACIONS



Aquesta edició compta amb la presència de 86 empreses i associacions entre patrocinadors, expositors i entitats col·laboradores, entre les quals figuren representants del sector immobiliari, de gestió de talent, assessorament legal i financer, assegurances i serveis mèdics i del sector educatiu, entre d'altres.

El programa compta amb 60 activitats entre tallers, xerrades i taules rodones on participaran fins a 80 ponents de 27 nacionalitats, a més d'una secció dedicada al públic familiar amb diverses propostes infantils.