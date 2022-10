L'Ajuntament de Barcelona fa la primera compra de la normativa del 30% d'habitatge assequible | @ep

L'Ajuntament de Barcelona ha comprat els primers pisos procedents de la normativa urbanística que obliga a destinar el 30% de les noves promocions i grans rehabilitacions a l'habitatge protegit.

Aquesta adquisició, que s'ha efectuat a través del dret de compra preferent de l'administració, té un cost total de 2,2 milions d'euros i inclou vuit pisos d'entre 71 i 89 metres útils, vuit places d'aparcament i un traster, informa el Consistori en un comunicat aquest dissabte.

Es preveu que els pisos estiguin disponibles a partir de 2024, quan passaran a formar part del parc de lloguer públic de Barcelona, amb aquesta adquisició l'Ajuntament arriba als 1.361 pisos comprats des de 2015, amb una inversió de 152,56 milions d'euros.

L'edifici on se situen aquests pisos té un total de 27 habitatges i està situat al número 29-35 del carrer Puerto Príncipe, al districte de Sant Andreu, al barri de Congrés i els Indians, i està en procés de rehabilitació.

JANET SANZ



Per a la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, aquesta compra significa "un pas més en la garantia del dret a l'habitatge i en la lluita contra la gentrificació".

Ha explicat que des que va entrar en vigor la mesura el 2018, s'han reservat 120 habitatges amb preus assequibles a la ciutat, i ha recalcat que "la corresponsabilitat pública i privada és absolutament indispensable en l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge".

I s'ha dirigit als promotors urbanístics de la ciutat: "Que es corresponsabilitzin, que es comprometin a complir no solament amb el 30% sinó que també triïn si volen estar al costat de l'especulació o al costat de la garantia dels drets".

LUCÍA MARTÍN



Per la seva banda, la regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín, ha celebrat que aquesta compra ha permès tenir habitatge públic al barri de Congrés i els Indians, "l'únic de la ciutat on no n'hi havia", i ha dit que cada pis s'ha adquirit per uns 200.000 euros.

Ha recalcat que la normativa "permet fer créixer el parc públic de la ciutat i fer-ho en zones on no hi ha solars municipals per edificar".