El Dia de la Diversitat recuperarà la presencialitat en una edició del 24 al 27 d'octubre

El Dia de la Diversitat recuperarà la presencialitat en una edició que se celebrarà a l' Espai Jove de Fontana de Barcelona del 24 al 27 d'octubre amb un programa de foment, sensibilització i educació en matèria de drets humans dirigit a estudiants entre 12 i 18 anys dels centres educatius de la ciutat.

La iniciativa pretén dotar aquests joves de recursos per al desenvolupament d'una ciutadania activa, "basada en el respecte per l'altre, la solidaritat, la coresponsabilitat, el pensament crític i el compromís responsable", ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dissabte .

El regidor d'Infància, Joventut, Gent Gran i amb Discapacitat de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha reafirmat el compromís de l' Ajuntament en la defensa dels drets humans i la seva implicació “com una de les primeres ciutats a organitzar actes a nivell mundial pel Dia de la Diversitat ”.

Per ell, la millor manera d'informar dels seus drets a la ciutadania és "des de l'educació, tant formal com informal", per reforçar el seu apoderament en la defensa i la reivindicació dels drets humans.

A l'edició d'enguany s'han inscrit 17 centres educatius, amb més de 1.500 alumnes, compta amb la participació de 11 entitats de l'àmbit dels drets humans i es basa en una metodologia ludicoparticipativa que té com a finalitat implicar tant alumnes com professors a través de tallers.