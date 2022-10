Un altre revés per a Colau: La Justícia el dentista municipal promogut per l'alcaldessa | @ep

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , ha confirmat l'anul·lació del servei de dentista municipal a preus reduïts impulsat pel consistori dirigit per Ada Colau, tal com havia sol·licitat el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC).

El projecte de dentista municipal impulsat per l'Ajuntament de Barcelona tenia caràcter universal i preveia preus entre un 10% i un 40% per sota del preu de mercat. No es va arribar a posar en marxa precisament a causa dels recursos dels dentistes privats, si bé el consistori no desisteix i ha anunciat la interposició d'un recurs davant el Tribunal Suprem.

La raó esgrimida pel TSJC per anul·lar el servei de dentista municipal és la manca de competència del consistori per impulsar-lo.

A criteri dels jutges, l'Ajuntament de Barcelona va envair un camp de decisió de la Generalitat. La iniciativa municipal "no s'ajusta al marc competencial definit legalment ja que incideix en l'àmbit material de prestació de serveis sanitaris competència de l'administració autonòmica", resolen els jutges. "Es produeix una duplicitat en l'exercici de competències", conclouen els jutges.

El règim jurídic especial de Barcelona, rebaten els jutges, "no suposa el desplaçament de la legislació bàsica local quant a la necessitat d´informes previs vinculants de l´administració competent on s´assenyali la inexistència de duplicitats". La Carta Municipal, abunden els togats, habilita a l' Ajuntament a prestar tots els serveis públics que afectin l'interès general “ però amb el límit que no estiguin expressament atribuïts a altres administracions públiques o que es tracti d'activitats complementàries ”.