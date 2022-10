Cartell de l'International Mobility Congress 22 / IMC

Sitges acollirà l'International Mobility Congress (IMC 22), el Congrés Internacional de Mobilitat, els dies 25 i 26 d'octubre. En aquest esdeveniment hi participa la Diputació de Barcelona, conjuntament amb la Generalitat, l’AMTU, l’ATM de Barcelona, l’ACM i l’Ajuntament de Sitges. A més, també hi col·laboren els principals agents implicats en la mobilitat i el transport públic a Catalunya com són: FGC, AMB, TMB i l’Ajuntament de Barcelona, i comptarà amb la presència d’empreses com EIT Urban Mobility, la Cambra de Comerç de Barcelona o la PIMEC.

L'escenari principal serà l'Hotel Melià, on hi haurà experts de prestigi internacional que aportaran la seva experiència i visió sobre els dos temes centrals: la transformació digital i la mobilitat sostenible, segura i inclusiva.

Aquesta edició té una serie de novetats importants, com la participació de Suècia com a país convidat, en el que s’exposaran les seves aportacions en matèria de mobilitat sostenible i electrificació. Alguns dels temes de debat seran la mobilitat sostenible, segura i inclusiva, la digitalització i la intel·ligència artificial en la transformació de la mobilitat, així com les repercussions de la crisi energètica o la transformació de les ciutats per l’impacte de la nova mobilitat, entre d’altres.

El dimecres 26 se celebrarà una de les sessions sobre Mobilitat segura i inclusiva, que estarà moderada per Ignasi Gustems, cap de la Secció d’Accessibilitat de la Diputació de Barcelona. En la sessió hi intervindran Stephi Kobsar, de Data Analyst a Shotl; Carlos Sánchez, de la ONCE; Oriol Juncadella, director FGC Operadora, i Josep Manel Morales, director de l’Àrea d’Atenció a Clients a TMB.

Alguns dels aspectes a tractar seran l’afectació de la mobilitat de les persones en aspectes com l’accessibilitat als diferents transports, sobretot envers la senyalització o les barreres arquitectòniques, a partir de la presentació de diverses experiències relacionades amb la seguretat i la inclusió.