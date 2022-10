Que a la Gran Via de les Corts Catalanes es comencin a exhibir pancartes amb un contundent "Fora Colau" és un símptoma del "gran cansament" dels barcelonins amb l'alcaldessa Colau.

Les seves múltiples instantànies en trobades internacionals no esborren dels carrers de Barcelona el rebuig generalitzat, entre els veïns, feia ella i les seves polítiques que han convertit la primera ciutat catalana en una ciutat percebuda com a insegura per la quantitat de robatoris que tenen lloc i bruta fins al punt de ser rebatejada com a "Mierdalona" pels que hi viuen.

Diversos barris com el de Gràcia i el de Sants li han mostrat públicament els seus desacords amb xiulades, crits i pancartes.

I al Raval aquest darrer cap de setmana es van manifestar "farts" pel nivell de degradació del barri.