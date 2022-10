Jana Garcia, jugadora del Bàsquet Manresa, participa a la campanya 'Les dones fem esport' / Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha iniciat una campanya per reduir l'abandonament de l'esport femení. Els missatges que han llençat a les noies i joves que actualment practiquen esport son #NoHoDeixis i #LesDonesFemEsport, amb l'objectiu de reduir les taxes d’abandonament de la pràctica esportiva femenina, que es produeix abans que la masculina. És per aquest motiu que la corporació ha posat en marxa, el dimarts 25 d'octubre, una campanya amb 7 vídeos testimonials de dones esportistes de diferents modalitats i comarques de la província de Barcelona.

Aquesta campanya s’inclou dins de les accions que la Diputació de Barcelona està duent a terme per donar èmfasi a l’esport femení i per animar a la pràctica esportiva a les nenes, noies i dones, tenint en compte que són diversos els factors que propicien un abandonament prematur, com la priorització dels estudis, de les activitats socials i les amistats.

L'objectiu de la campanya és reforçar els índex de la pràctica esportiva de la província de Barcelona. En l'actualitat, el 48% de la població de més de 16 anys practica esport en alguna de les 9.000 instal·lacions esportives o bé al medi natural, sense deixar de banda el potent teixit associatiu del territori format per més de 5.800 entitats esportives i més de 60 federacions.

Cal destacar, també, que la corporació dona suport als governs locals de la província amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través de la pràctica esportiva, l’assoliment i manteniment de la xarxa d’equipaments esportius i la innovació dels serveis esportius municipals.