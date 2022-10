Aprofita que encara fa bon temps! Us fem saber algunes de les cites més atractives d'aquests dies.

Foto: Arxiu

- In-Edit. El passat dijous 27 es va posar en marxa el festival especialitzat en cinema documental musical més destacat del món. És un festival únic, que aplega el millor del sector audiovisual i del musical en un mateix punt de trobada, però amb la seva pròpia identitat, el seu segell. Aribau Multicines acollirà tota la programació fins al dia 6 de novembre.

- L'estrella de Miró. Des del mes de juny passat, a l'entrada del CaixaForum es pot observar el tapís pintat per l'artista (en col·laboració amb l'artista tèxtil Josep Royo) per a CaixaBank el 1980. L'obra es va restaurar i estarà exposada perquè tothom la gaudeixi fins a principis de 2023.

- Les parets no es pintin sols. 10 anys de Rebobinart. L'interior de l'edifici de l'antiga presó Modelo acull aquesta exposició que reflexiona sobre els reptes, les tensions i les polèmiques entre l'art urbà, els agents implicats i l'espai públic. El dissabte estarà disponible de 10 a 20h, mentres que el diumenge ho estarà de 10 a 14h.

-RBLS Festival Teatre Jove. Una de les propostes escèniques més destacades de la tardor. Va arrencar el passat divendres 28 i fins al 20 de novembre omplirà de cites teatrals per als espais més joves com el Teatre Tantarantana, La Villarroel, Antic Teatre, Nau Ivanow, Teatre Poliorama i el TNC. Consulta la programació íntegra aquí.

- Shops Fine Design & Gourmet Barcelona. La fira creativa Shops transforma les Drassanes de Barcelona en una botiga efímera on podreu descobrir i adquirir articles creatius d'alta qualitat signats pels millors dissenyadors, artesans i productors de la ciutat. Aquesta cita es va posar en marxa divendres passat 28 i s'allargarà durant els dos dies del cap de setmana.

-Sailing Race Golden Cup. La regata estrena format i s'integra al camp de regates de la propera edició de la Copa de l'Amèrica. La segona prova, el Trofeu Marina Vela Barcelona, amb sortida el diumenge 30, consistirà en un circuit costaner de 20 milles amb sortida a Badalona i arribada davant de l'hotel Vela.

-Gràcia riu . És imprescindible l'humor per a la nostra vida. Per això, des del 19 d'octubre passat i fins al dia 5 de novembre, Gràcia s'omple de propostes pensades única i exclusivament per fer que ho passis genial. Consulta la programació de la setena edició del cicle en aquest enllaç.

-Antic Horror Picture Show . Arriba a la 13a edició aquest diumenge 30 i dilluns 31 d'octubre. Pots comprar els teus tiquets a la web de l'Antic Teatre. Brutal Films: Guerrilla Sang i Casquería , Brutal Relax, Fist of Jesus i L'últim Nadal de l'univers són alguns dels curtmetratges inclosos en la programació.

-El Sants del cooperativisme . La Lleialtat Santsenca, com cada mes, organitza el Passeig per la història del barri. Aquesta vegada, a partir de les 11 del matí del dissabte 29, es podran descobrir algunes de les seves cooperatives, com ara La Lleialtat o La Model del Segle XX. La visita (per a la qual heu de comprar entrada) estarà disponible en llengua de signes catalana per l'associació Més Accés.

-Lildami en concert . El músic de Terrassa, una de les veus més populars del panorama artístic de Catalunya, actuarà a la Sala Apolo el dissabte 29 a les 21:30 . De cara al concert ha anunciat "moltes sorpreses i artistes convidats" . Pots comprar la teva entrada aquí.