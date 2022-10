Barcelona integrarà llambordes i vies del tramvia antics als carrers de Girona i Enric Granados | @ep

L'Ajuntament de Barcelona integrarà a diferents punts del carrer Girona i de la plaça Enric Granados 6.000 metres quadrats de llambordes antigues, ia l'eix de Girona entre el carrer Diputació i la Gran Via 45 metres d'antigues vies del tramvia.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha explicat en declaracions als periodistes que han treballat per integrar les restes s'han trobat durant les obres dels quatre nous eixos verds de la 'superilla' de l' Eixample per recuperar memòria i patrimoni i “posar-lo al servei dels carrers del segle XXI”.

Sanz ha explicat la prova amb bons resultats que han fet amb l' Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) perquè la recuperació de les llambordes garanteixi l'accessibilitat dels carrers.

Un taller especialitzat les tallarà, les deixarà llises i aplicarà una tècnica perquè no rellisquin, en trams que s'ubicaran, a més d'entre Gran Via i Diputació, entre València i Mallorca , a tots els xamfrans de l'eix verd, ia la plaça de Enric Granados.

Pel que fa a la integració de les vies del tramvia al carrer Girona entre Diputació i Gran Via, es pavimentaran amb llambordes llisos recuperades i inclourà vies anivellades per no generar ressalts.

El regidor Joan Ramon Riera, responsable d'IMPD, ha dit que en resposta al repte demogràfic volen fer la ciutat 100% accessible i ha destacat la importància de "treballar colze a colze" amb les entitats de persones amb discapacitat.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA



A més, la responsable municipal d'Urbanisme ha dit que aquesta mesura de recuperació patrimonial també és positiva en un context d'emergència climàtica, inflació i manca de materials, perquè reaprofita materials: "Hi ha camí per fer".

Sanz també ha recordat que als anys 60 es van començar a asfaltar els carrers en detriment de les vies empedrades, "producte d'aquesta preeminència del vehicle privat" del segle XX i que els cotxes poguessin circular i aparcar, ha valorat.