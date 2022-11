Consensuarà les intervencions amb els veïns i preveu començar les obres el 2024 | @ep

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat amb els veïns del barri de Can Peguera , al districte de Nou Barris , iniciar una prova pilot a vuit vivendes per rehabilitar-les de manera integral i "dignificar les condicions d'habitabilitat i de confort dels seus habitants".

Aquesta actuació s'emmarca al Pla de Futur de Can Peguera , el full de ruta del consistori per regenerar el barri, preservar les cases barates que el caracteritzen i millorar l'espai públic, la mobilitat, les zones verdes i els equipaments, ha informat Ajuntament en un comunicat.

El consistori treballarà conjuntament amb els residents dels vuit habitatges per concretar les intervencions amb l'objectiu de començar les obres el 2024 amb una inversió de prop d'un milió d'euros.

La poma de cases de la prova pilot és la delimitada pels carrers de Bellcaire, Darnius, Espinauga i Cistellet ; són de 60 metres quadrats de superfície amb tres habitacions cadascuna i s'han escollit perquè hi viuen menys persones de més de 75 anys i menys persones amb algun tipus de vulnerabilitat.

Ubicat entre el parc Central de Nou Barris i el del Turó de la Peira, Can Peguera és l'últim exemple de cases barates que queden a la ciutat, amb 616 habitatges públics de lloguer, amb cases de 40 i 60 metres quadrats, “que són símbol d'una manera de viure i aporten un valor antropològic que s'ha de mantenir”, sosté l' Ajuntament .

El 2015 es va aprovar un nou plantejament que desafectava les cases --ja que segons el Pla General Metropolità del 1976 s'havien d'enderrocar-- i amb aquest procés actual es comprovaren les solucions tècniques que necessita Can Peguera per eliminar les deficiències estructurals que presenten les cases, com a problemes d'aïllament o d'humitats.

EL BALCÓ DE CAN PEGUERA



Paral·lelament, s'estan duent a terme les obres de millora de l'espai públic i l'accessibilitat del primer tram de la franja coneguda com el Balcó d'equipaments, que comprèn uns 7.500 metres quadrats que abasten del carrer Beret fins a l'associació juvenil 'Tronada' , des del límit del Parc del Turó de la Peira fins al carrer de Vila-Seca.

Les obres, que es fan en el marc del Pla de Barris, compten amb un pressupost d?uns 4,1 milions d?euros i està previst que finalitzin al març.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat en declaracions als periodistes que el pla de regeneració urbana de la ciutat ha incorporat Can Peguera com a prioritat, ja que ho considera una "joia patrimonial" construïda fa 100 anys.

Així, ha defensat que aquesta actuació combina la recuperació del patrimoni i el dret a l'habitatge que "han d'anar de la mà", i s'ha compromès a treballar perquè aquest projecte es pugui continuar desenvolupant els propers anys.

El president de l'Associació de Veïns de Can Peguera, Pep Ortiz, ha celebrat la intenció de l' Ajuntament de dur a terme aquesta actuació i ha subratllat la voluntat dels veïns de tenir "un barri digne", on ha afirmat que la pobresa ha augmentat i per a qui ha demanat que segueixi acollint habitatge social.